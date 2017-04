Entitats feministes s´uneixen contra el «lloguer de ventres»

Més de quaranta organitzacions de dones i LGTB, com el Partit Feminista i No Somos Vasijas, van constituir ahir la Xarxa Estatal contra el Lloguer de Ventres, ja que consideren que la denominada «gestació subrogada» és una vulneració dels drets de la dona i del nen. Recorden aquesta pràctica «no és legal» a Espanya i demanen que segueixi sent així.