Una mare i la seva filla moren en no poder sortir d'una sauna

Una mare i la seva filla moren en no poder sortir d'una sauna

Una mare de 65 anys i la seva filla de 45 han mort després de quedar atrapades en una sauna al poble de Jicin, prop de Praga (República Txeca). La porta es va encallar i malgrat els intents d'ambdues per intentar sortir van acabar morint, segons informa el 'Daily Mail'.

Les víctimes van entrar a la sauna i quan van intentar sortir van veure que la porta no s'obria. Van ser trobades per l'amo de la casa on es trobava la sauna, qui es va estranyar en comprovar que trigaven molt en tornar.

Una d'elles va arribar a trencar una finestra per poder escapar de l'extrema temperatura, però va ser inútil. Malgrat l'actuació dels serveis d'emergència, ambdues van morir després de passar 90 minuts a l'interior de la sauna.