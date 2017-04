Mariano Rajoy declararà com a testimoni en el judici del cas Gürtel

El tribunal que jutja la primera època de la trama Gürtel (1999-2005) ha acceptat citar a declarar en qualitat de testimoni el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, perquè certifiqui si va existir una caixa B en el Partit Popular durant la seva etapa de secretari general i com a director en diverses campanyes electorals que s'investiguen en aquesta causa. La petició ha prosperat --a la tercera--, a petició de l'acusació popular que exerceix l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa (ADADE).

La decisió s'ha adoptat malgrat la posició contrària tant de la Fiscalia com de l'advocat de l'Estat, l'advocat del PP i diversos lletrats de la defensa. "Per majoria la Sala considera aquesta prova admissible", ha assenyalat el president del tribunal, Ángel Hurtado.

A l'inici de la sessió amb la qual s'ha reprès la vista per aquest cas la fiscal Concepción Nicolás s'ha mostrat contrària a la petició de testificar de Rajoy per considerar-la "inútil i innecessària" ja que "res ha canviat" respecte al passat mes d'octubre, quan es va rebutjar la testifical del president del Govern a l'inici del judici.

La fiscal ha argumentat també que la citació de Rajoy a hores d'ara del judici seria "redundant" perquè els fets que l'acusació particular pretén que es confirmin amb el testimoniatge del president del Govern, com és l'existència d'una caixa B en el PP que podria haver beneficiat algun dels acusats ja ha estat suficientment acreditada per altres proves o documents

L'advocat de l'Estat ha assenyalat per la seva banda que aquesta declaració és "inútil i redundant" i no han canviat les circumstàncies, no han aparegut nous elements que sustentessin la petició d'ADADE. A la negativa del representant dels serveis jurídics de l'Estat s'han unit diversos advocats de les defenses dels jutjats en aquesta peça de la "Gürtel" i l'advocat del PP, que ha destacat la "improcedència" de la diligència, que consideren que seria "perturbadora" i contribuiria al "circ mediàtic".

La Sala s'havia mostrat contrària a aquesta pretensió a l'inici del judici el passat mes d'octubre amb els mateixos arguments que va utilitzar en una primera ocasió, al febrer del 2016.