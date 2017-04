Theresa May convoca eleccions anticipades el 8 de juny

La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat avui que sol·licitarà al Parlament britànic la convocatòria d'eleccions generals anticipades per aquest 8 de juny. Segons la lider conservadora, aquestes eleccions s'han de celebrar per assegurar l'estabilitat del Regne Unit després de la situació que ha provocat el Brexit.

A les portes de la seva residència oficial, a Downing Street, May ha dit: "El país necessita unes eleccions i les necessita ara". Unes declaracions que han explotat com una bomba a la política britànica que tornava de les vacances parlamentàries de Pasqua. No obstant això, per a la primera ministra, no hi ha volta de full, les eleccions són imprescindibles perquè ara mateix no hi ha unitat a Westminster i, aquesta, "és l'única manera d'assegurar la certesa i estabilitat pels anys que venen".

Els últims sondejos donen una victòria clara als conservadors, molt per sobre del seu màxim rival, un Partit Laborista molt afeblit després del Brexit. Segons les estadístiques del YouGov d'aquest cap de setmana: un 44% dels enquestats votaria als tories; un 23% als laboristes; un 12% als liberal demòcrates; i un 10%, pel partit xenòfob i antiimmigració UKIP.

Malgrat els resultats poc esperançadors pronosticats pels laboristes, el líder del partit, Jeremy Corbyn, ha dit que donava la benvinguda i que estava a favor de la decisió. "M'alegra la decisió de la primera ministra de donar a la ciutadania britànica la possibilitat de votar un govern que posi per davant els interessos de la majoria. Els laboristes donaran al país una alternativa efectiva a un govern que no ha sigut capaç fer créixer l'economia, ha fet caure els nivells de vida i ha retallat a les escoles i la sanitat publica".



Ràpida reacció des d'Escòcia

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha reaccionat rapidament a les declaracions de Londres i s'ha afanyat a prometre que s'assegurarà que aquestes eleccions vagin sobre el segon referèndum independentista escocès. Sturgeon també ha aprofitat per acusar a la primera ministre britànica de fer servir aquestes eleccions de manera partidista. "És un moviment per moure el Regne Unit cap a la dreta" i assegurar més retallades en la despesa pública, ha sentenciat.