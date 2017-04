Fillon ataca Mélenchon qualificant-lo de «nostàlgic» del règim de Fidel Castro

El conservador François Fillon va atacar un dels seus principals rivals a les presidencials franceses del 23 d'abril, el neocomunista Jean-Luc Mélenchon, que va qualificar de «nostàlgic» del règim comunista de Cuba i de Fidel Castro. «Mélenchon és un nostàlgic de Cuba i de Fidel Castro. Jo prefereixo el general De Gaulle», va dir l'exprimer ministre Fillon en un míting celebrat a Lilla, al nord de França. El candidat de l'esquerra radical va respondre en la seva intervenció a Dijon, al centre de França, i va demanar a l'electorat francès el vot per impedir que Fillon destrueixi «500.000 llocs de funcionaris» que aniquilarien l'Estat francès.



Fillon i Mélenchon han guanyat terreny en les últimes setmanes i estan pràcticament empatats en els sondejos, amb una intenció de vot que frega el 20%, molt a prop dels encara favorits, el socioliberal Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen, amb suports d'entre el 22% i el 23%. «Diuen que sóc un tirà», va assegurar el candidat esquerrà, però «sóc l'únic que proposa un referèndum per revocar» càrrecs públics.



Fillon, que va mantenir la seva candidatura tot i estar sota investigació des del març passat per malversació de fons públics, va criticar l'augment de la despesa pública que inclou tant el programa de Mélenchon com el de Le Pen. «El nostre país ja té deu anys d'endarreriment, amb els seus programes serà un segle d'endarreriment el que tindrem», va alertar el candidat conservador, que va prometre tallar en un 8% les despeses de l'Estat en cinc anys.



Tant Fillon com Mélenchon van mostrar també les seves visions divergents sobre la Unió Europea (UE). L'exprimer ministre es va definir com un «sobiranista a favor d'una Europa sobirana» en què s'ha de reforçar la zona euro, mentre que l'eurodiputat Mélenchon va censurar durament l'actual configuració de la UE. «Tenim un deure moral respecte tota la humanitat. La Unió Europea no pot ser només un simple aparell de comptabilitat», va dir, en al·lusió als tractats pressupostaris que fixen un sostre en la despesa dels Estats membres.



La barcassa amb la qual Mélenchon va anar de la perifèria de París fins al nucli de la capital per trobar-se amb els electors exemplifica els esforços d'un candidat que a la recta final de la campanya ha pres una força inesperada en els sondejos. «És inútil intentar intimidar-me abans, durant o després dels comicis», va assegurar a bord d'aquest vaixell, en què va criticar que es plantegin escenaris «catastròfics» amb les seves propostes.



Per part seva, Le Pen va defensar la seva proposta de decretar una «moratòria» a la immigració legal durant «unes setmanes» per posar ordre davant l'arribada «massiva» d'estrangers. «La immigració és massiva al nostre país i la submersió migratòria que vivim no és un fantasma, és potser el secret més ben guardat de la globalització», va assenyalar.



La candidata va recordar que cada any es concedeixen 230.000 permisos d'entrada legal, i això «sense comptar els clandestins, que són legalitzats» gràcies a una circular de l'anterior primer ministre, el socialista Manuel Valls. «No es pot continuar amb aquesta situació» perquè «la immigració pesa sobre el nostre país, no és una oportunitat, és un drama amb set milions d'aturats i nou milions de pobres», va afegir.



La presidenta del Front Nacional va indicar que la seva idea, en cas d'arribar a l'Elisi el 7 de maig, seria activar una moratòria d'«unes setmanes» per determinar la situació i per a la posada en marxa de mesures que permetin reduir el flux d'immigrants a 10.000 persones l'any.