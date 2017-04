El Suprem avala que una cocaïnòmana cobri 173.000 euros per invalidesa

El Suprem va declarar que una addicta a la cocaïna, que no va confessar els seus antecedents psiquiàtrics induïts per les drogues en la declaració per subscriure una assegurança, té dret a cobrar 173.000 euros per la invalidesa induïda per la droga, atès que l'asseguradora no li va preguntar per la seva salut mental. És a dir, l'alt tribunal ha validat la declaració de salut que va signar una addicta a la cocaïna perquè Rural Vida S.A. la cobrís amb una assegurança de vida i invalidesa. I ho fa tot i que ella mai va confessar que existia un alt risc d'invalidesa pel seu consum crònic de la droga.

La raó per això és que l'entitat asseguradora no va ser prou precisa en la declaració de salut que li va obligar a subscriure. «Ha de ser l'asseguradora la que suporti la imprecisió del qüestionari i la conseqüència que per aquesta imprecisió no arribés a conèixer l'estat de salut de l'assegurada en el moment de subscriure la pòlissa», estableix el Suprem.

I com a conseqüència d'això, la companyia haurà d'abonar 171.939,45 euros a la prenedora, una dona que pateix psicosi induïda pel consum de cocaïna i que per aquesta raó ha estat declarada en situació d'invalidesa.

L'assegurada va declarar en el contracte que «té plena capacitat per treballar, gaudeix de bona salut i no pateix o ha patit malaltia o lesió (cardíaca, circulatòria, oncològica, infecciosa, de l'aparell digestiu o endocrina -diabetis-) que hagi necessitat un tractament mèdic».