L'explosió d'un camió cisterna causa almenys 140 morts al Pakistan

Almenys 140 persones van morir cremades i un nombre similar van resultar ferides per l'explosió d'un camió cisterna carregat de gasolina que va bolcar i després es va incendiar a l'est del Pakistan, en un accident que va enterbolir les celebracions per la fi del mes sagrat de Ramadà. El lloc on a primera hora del matí es va produir l'accident, una carretera nacional a prop de la localitat de Bahawalpur, a la província de Panjab, era hores després un seguit de vehicles cremats dels que encara brollava una gran fumera.

Fins allà s'hi havien traslladat veïns de la zona en conèixer que un camió cisterna carregat amb milers de litres de gasolina havia bolcat, vessant per l'asfalt el preuat líquid, un regal de final de Ramadà per a les famílies més empobrides. No obstant això, la sort va esdevenir tragèdia quan la gasolina es va encendre de manera sobtada, i va desencadenar una explosió que va atrapar els presents sense que tinguessin temps d'escapar, va explicar un portaveu de la policia local, Ghulam Dastgir. «Un total de 146 persones estan ferides, de les quals 60 es troben en estat crític», va afirmar el comandant Baqir Hussain de l'equip de rescat desplegat a la zona.

Unitats de bombers van aconseguir extingir l'incendi mentre els equips de rescat i veïns de la zona intentaven salvar el major nombre possible de persones, entre elles nens, que van ser traslladats a hospitals de les localitats de Multan i Bahawalpur.

Entre els vehicles cremats hi ha tres cotxes i 86 motocicletes, pel fet que molts dels veïns que es van traslladar al lloc per recol·lectar gasolina ho van fer tant a peu com en moto, va afirmar Hussain, tot afegint que el camió va bolcar per un excés de velocitat.



Trasllats en helicòpter

El portaveu de l'Exèrcit pakistanès, Asif Ghafoor, va explicar que les Forces Armades van enviar helicòpters al lloc del sinistre per traslladar les víctimes a hospitals i centres de cremats. «Els hospitals es troben en estat d'alerta», va assenyalar Ghafoor.

L'oficina de comunicació de l'Exèrcit va detallar més tard que 51 dels ferits que es trobaven en pitjor estat van ser traslladats en helicòpter a un centre hospitalari a Multan.

El primer ministre pakistanès, que es troba de viatge a Londres, va mostrar la seva «més profunda aflicció» per l'alt nombre de víctimes en l'accident i va sol·licitar a les autoritats provincials que aportin assistència mèdica completa als ferits. El Pakistan registra un dels índexs més alts del món d'accidents de trànsit a causa del pèssim estat de les carreteres, les deficiències dels vehicles i l'escàs respecte que es té cap a les normes de circulació.