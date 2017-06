"Sardapoquet", la sardana de "Despacito"

La versió per ballar sardana de "Despacito" a la Festa Major de Calafell

Des de es va estrenar "Despacito", l'últim èxit de Luis Fonsi amb el porto-riqueny Daddy Yankee, han sorgit versions de tots els tipus i colors al voltant del món. Però de segur que no has escoltat cap com la de La Contemporània.

L'instrumentista, Jeroni Velasco, ha fet una versió per ballar sardana dels temes de l'estiu "Despacito" i "Súbeme la radio" i l'ha anomenat "Sardapoquet".

La cobla La Contemporània ja l'ha interpretat a la la Festa Major de Calafell i tant els ballarins com la resta de públic han quedat encantats:

Una versió de "Despacito" amb molt ritme que no ens cansem d'escoltar.