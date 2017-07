Santamaría: «L'Estat en té prou amb 24 hores per paralitzar la llei del referèndum»

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit avui davant la pretensió dels sobiranistes catalans d'aprovar una llei que en 48 hores permeti la declaració de la independència, que "l'Estat en té prou amb 24 hores per recórrer-la i obtenir la seva paralització".

Sáenz de Santamaría ha llançat aquesta advertència en declaracions a Efe després de la presentació avui a Catalunya d'aquesta llei de referèndum que empara la possibilitat de declarar la independència sense fixar un mínim de participació.

"La Generalitat pot passar-se ara 30 dies explicant la llei del referèndum o la de transitorietat jurídica i pot dir que en 48 hores pot declarar la independència, però una cosa està clara -ha subratllat-, que l'Estat ha demostrat que en té prou amb 24 hores per recórrer aquestes lleis i obtenir la seva paralització".

Per això, ha garantit que el referèndum independentista "no se celebrarà ni a les 48 hores passarà absolutament res".

A més, ha instat la Generalitat a deixar de "sembrar divisió" entre els catalans perquè creu que l'únic que recull és divisió al mateix Govern de Carles Puigdemont i dels partits que el sustenten.

Ha afegit que els únics actes preparatoris seriosament que ha fet la Generalitat han estat amenaçar els mitjans de comunicació, pressionar els funcionaris, "intentar endossar la seva responsabilitat als alcaldes, neutralitzar l'oposició i cessar els dissidents".

"Aquesta és la manera que tenen a la Generalitat d'entendre la democràcia", ha afegit la vicepresidenta, qui ha recordat que els independentistes repetien avui que votarien amb garanties i com sempre.

Per a ella, això ha ocorregut quan els catalans han votat dins la Constitució, quan s'ha respectat la neutralitat institucional i quan qualsevol vot dels catalans servia per construir el marc constitucional.

"Als independentistes -ha prosseguit- només els val el seu discurs propi, la seva pròpia estratègia, i estan menyspreant el conjunt de Catalunya".

Creu la vicepresidenta que l'estratègia de la Generalitat ja és molt repetitiva i consisteix a fer un anunci cada dia en un escenari diferent "d'un referèndum que no s'atreveixen a signar i, a més, no saben com l'organitzaran".

"Fer un esborrany d'una llei és relativament fàcil. N'hi ha prou amb quatre folis. I és molt més senzill si no es tenen inconvenients a l'hora de saltar-se la Constitució, manipular el dret internacional o inventar-se una jurisprudència que no existeix", ha afegit.

Però ha recalcat que organitzar un referèndum és una cosa totalment diferent i ha considerat que parlar de garanties quan s'estan saltant la democràcia a Catalunya és "una provocació".

Segons el seu parer, la convocatòria d'actes com el d'avui pretén mobilitzar electoralment els propis, i la Generalitat s'està dedicant a "entretenir el personal" i no vol assumir responsabilitats.

"I estaran un mes venent i intentant convèncer els propis del que saben que no faran perquè no tenen ni les garanties, ni la llei, ni la Constitució de la seva part", ha dit.

Sáenz de Santamaría ha llançat un missatge de tranquil·litat a tots els catalans i al conjunt dels espanyols perquè la llei "és el que decideixen els espanyols que sigui llei, i no el que redacten uns quants senyors amb deliris independentistes en una tarda intentant demostrar que aconseguiran el que no poden aconseguir".

"Perquè en democràcia -ha sentenciat- només s'aconsegueixen les coses respectant la voluntat del conjunt dels espanyols".