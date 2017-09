El líder de la cèl·lula va estar afiliat al PP

El líder de la cèl·lula gihadista desarticulada treballava com a auxiliar al Centre de Reforma de menors infractors, encara que havia estat prop d'un any sense acudir a la feina per una sèrie de baixes laborals successives. Fa un parell de setmanes va rebre l'alta, però no es va incorporar perquè va agafar vacances. El líder d'aquesta cèl·lula gihadista amb presència a Espanya i el Marroc va ser afiliat del Partit Popular fins fa només tres anys, quan va deixar de pagar les quotes.