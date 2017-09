Un fiscal demana imputar l'expresidenta argentina per encobrir terroristes

Un fiscal argentí va demanar que l'expresidenta Cristina Fernández declari com a investigada en una causa pel presumpte encobriment dels iranians acusats d'atemptar contra una mútua jueva el 1994, oberta per la denúncia que va presentar el 2015 el procurador Alberto Nisman dies abans de morir. En concret, Gerardo Pollicita va sol·licitar al jutge Claudio Bonadio, encarregat de l'expedient, que citi per a declaració indagatòria, entre altres 12 persones, l'anterior cap d'Estat i qui va ser canceller del seu Govern Héctor Timerman, per als que va demanar la inhibició (bloqueig) general de béns preventiva i la prohibició de sortida del país.

En un dictamen de més de 250 pàgines, el representant del Ministeri Públic els acusa d'una «greu violació als drets humans en resultar configurativa d'un encobriment per afavoriment personal agreujat per tractar-se el fet precedent d'un delicte de lesa humanitat».

Nisman, la mort del qual segueix sense aclarir-se, era el fiscal de la investigació de l'atemptat contra la mútua AMIA -que va deixar 85 morts i segueix impune-, i creia que un acord signat el 2013 entre l'Argentina i l'Iran per investigar conjuntament l'atemptat buscava en realitat encobrir els sospitosos per afavorir l'intercanvi comercial, fet que l'exmandatària i el seu entorn sempre han negat. «L'acció criminal denunciada va ser orquestraa i posada en funcionament per les altes autoritats de l'anterior Govern», va afirmar el fiscal.