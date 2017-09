Trump promet que els «somiadors» no seran expulsats durant 6 mesos

El president dels EUA, Donald Trump, va dir als joves indocumentats coneguts com a «somiadors» i protegits de la deportació pel programa recentment eliminat Daca que no han de preocupar-se pel seu estatus en els propers sis mesos, el termini donat al Congrés per buscar una alternativa a aquest pla migratori. «Per a aquells que estan preocupats pel seu estatus durant el període de 6 mesos, no tenen res del que preocupar-se. Cap acció!», va escriure Trump al seu compte personal de la xarxa social Twitter.

El mandatari va donar a entendre així que el seu Govern no prendrà cap mesura o acció contra els beneficiaris del Daca en el termini de sis mesos que ha donat al Congrés per buscar una alternativa legislativa a aquest programa migratori, promulgat per ordre executiva el 2012 pel llavors president, Barack Obama.

El tuit tranquil·litzador de Trump va arribar poc després d'una conversa telefònica en què la líder dels demòcrates a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, va demanar expressament al mandatari que prometés als «somiadors» beneficiats pel Daca que no serien expulsats del país en aquest termini de sis mesos.

Gràcies al Daca, 800.000 joves indocumentats han pogut frenar la seva deportació, obtenir un permís temporal de treball i, en alguns estats, una llicència de conduir. Dimarts el Govern de Trump va anunciar la fi del Daca, però la suspensió del programa no entrarà en vigor fins el 5 de març de 2018, període en el qual el Congrés, l'únic amb poder per canviar el sistema migratori als EUA, ha de trobar una solució per a regularitzar la situació dels joves indocumentats.

Per part seva, l'exassessor en cap de la Casa Blanca Steve Bannon considera que l'Església catòlica dóna suport a la immigració irregular «il·limitada» als Estats Units perquè la necessita per omplir els seus temples. «Necessiten els immigrants il·legals per omplir les esglésies. És obvi. Tenen un interès econòmic en la immigració il·legal il·limitada», va afirmar Bannon en una entrevista del programa 60 minutes que s'emetrà diumenge.