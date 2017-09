L´huracà «Katia», una altra amenaça per a Mèxic

L'huracà Katia va passar a categoria 2 i els seus vents eren ja de 155 quilòmetres per hora mentre s'acostava a la costa mexicana, va informar el Centre Nacional d'Huracans dels EUA. Katia, un dels tres poderosos ciclons que estan actius a l'Atlàntic, continua a aigües del golf de Mèxic i es preveia que toqués terra durant la matinada. Després de tocar terra, es preveia que el cicló es degradés a tempesta tropical mentre continuava el seu camí cap a l'oest i s'endinsava a territori mexicà.

La zona situada entre Cabo Rojo i Laguna Verde està sota avís d'huracà, mentre que l'avís de vents amb força de tempesta tropical (fins a 118 quilòmetres per hora) es va emetre des del nord de Cabo Rojo a Río Panuco i del sud de Laguna Verde a Puerto Veracruz. El cicló podria enfortir-se encara més, de manera que podria convertir-se en huracà major (categories 3, 4 o 5, que suposen vents superiors a 178 quilòmetres per hora).

Els vents amb força huracanada s'estenen 16 quilòmetres des del centre del cicló i els de tempesta tropical es noten fins a 95 quilòmetres. A més dels vents es preveu una «perillosa» maror que podria elevar el nivell del mar d'1,5 a 2,1 metres, al que podrien sumar-se «grans i destructives» onades.

Els meteoròlegs preveuen que Katia deixi fortes precipitacions de 254 a 381 mil·límetres sobre el nord de Veracruz, l'est d'Hidalgo i Puebla. També s'espera que el cicló produeixi acumulacions de pluja total de 50 a 127 mil·límetres sobre el sud de Tamaulipas, a l'est de San Luis Potosí, oest d'Hidalgo, a l'est de Querétaro i al sud de Veracruz, tot i que podria donar-se el cas de fins a 635 mil·límetres al nord de Veracruz, Hidalgo oriental, Puebla i San Luis Potosí.

Aquesta pluja pot causar inundacions sobtades que amenacin la vida i esllavissades de terra, especialment a àrees de terreny muntanyós, van alertar els experts. Katia es va formar dimecres a la conca atlàntica, on també romanen actius José, també de categoria 3, i Irma, considerat el més poderós format a l'Atlàntic.