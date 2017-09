«Irma» toca terra a Florida amb vents superiors als 200 quilòmetres per hora

L'huracà 'Irma' ha tocat terra aquest diumenge en els Cayos de Florida, amb vents superiors als 200 quilòmetres per hora que amenacen amb causar greus danys en la part sud-est dels Estats Units, segons l'últim balanç del Centre Nacional d'Huracans (CNH).

La part més al nord de l'ull de l'huracà ja ha aconseguit terra i, segons el CNH, la tempesta avança amb vents màxims sostinguts de 215 quilòmetres per hora a la seva zona central. Els meteoròlegs preveuen que mantingui aquesta força durant les properes hores, per la qual cosa seguirà com a huracà de categoria 4.

Les autoritats locals han ordenat l'evacuació de 6,5 milions de persones, part de les quals han recalat en algun dels al voltant de 400 refugis habilitats fins a aquest dissabte. A més, les conseqüències d''Irma' han començat a afectar ja als subministraments bàsics i gairebé 500.000 persones s'han quedat sense electricitat, segons NBC News.

A Miami, les autoritats locals han recomanat als veïns "quedar-se a casa i romandre fora de perill fins que la tempesta hagi passat", ja que a causa dels forts vents els serveis d'emergència han deixat de respondre avisos aquest diumenge al matí.