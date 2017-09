El Govern i l'oposició de Veneçuela podrien reprendre el diàleg a República Dominicana a invitació d'aquest país i de l'excap del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que van fer una crida a una negociació que de moment només és acceptada obertament pel chavisme. Mentrestant, el país es prepara per a unes eleccions regionals que se celebraran a l'octubre, motiu pel qual l'oposició va celebrar diumenge unes primàries que, tot i els resultats definitius, han generat discrepàncies entre els partits que conformen l'aliança Mesa de la Unitat democràtica (MUD).

El ministre veneçolà d'Exteriors, Jorge Arreaza, va informar a París el seu homòleg francès, Jean-Yves Le Drian, que les converses entre el Govern veneçolà i l'oposició començaran de forma imminent a República Dominicana.

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, havia acceptat hores abans la «invitació» a reprendre aquest procés. «Vull anunciar que accepto aquesta nova jornada de diàleg», va anuncoiar el cap d'Estat veneçolà en referència al que ell mateix va assenyalar com una «invitació» de Zapatero i del Govern dominicà . El mandatari veneçolà va designar Jorge Rodríguez, alcalde del municipi de Libertador, perquè el representi en aquesta reunió. Per la seva banda, la MUD va negar que vulgui reobrir una negociació amb el Govern, encara que va assegurar que enviarà una delegació per reunir-se amb el president dominicà, Danilo Medina.