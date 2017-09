Carmena suspèn temporalment els desnonaments als habitatges municipals

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl (EMVS) va aprovar amb els vots en solitari de Ahora Madrid, liderat per Manuela Carmena, suspendre temporalment els desnonaments als habitatges municipals. Aquesta paralització temporal arriba després del Dictamen del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, pel qual es condemna Espanya per dur a terme desnonaments sense que l'Administració faciliti alguna alternativa habitacional. Amb la finalitat de donar una resposta immediata a les famílies en situació d'emergència, la delegada de l'Àrea d'Equitat Drets Socials i Ocupació i presidenta de la EMVS, Marta Figueras, va avançar un projecte de construccions efímeres que començarà a funcionar el 2018, que estaran destinades a famílies que pateixin un desnonament i no tinguin cap alternativa.

La utilització d'aquest recurs és temporal i rotatori i des dels serveis socials es buscarà una alternativa definitiva de lloguers assequibles d'acord amb la seva situació económica. El Servei d'Assessorament a l'Emergència Residencial (Saer), pertanyent a la Direcció d'Integració Comunitària i Emergència social, serà l'encarregat d'aquest projecte pilot.