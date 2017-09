L'huracà «Maria» amenaça de causar el mateix nivell de destrucció que l'«Irma»

Sense temps encara per a recuperar-se de l'experiència traumàtica del devastador huracà Irma, el Carib es prepara per encaixar l'escomesa de l'huracà Maria, mentre Florida creua els dits per escapar de la seva influència.El Maria, a punt d'arribar les Antilles Menors, arriba ja a la categoria 3 en l'escala d'intensitat Saffir-Simpson, d'un màxim de 5, i els pronòstics dels meteoròlegs apunten que podria intensificar-se en els propers dies, com ja va fer l' Irma la setmana passada.

El Maria presentava ahir vents màxims sostinguts de 195 quilòmetres per hora i es trobava a uns 95 quilòmetres a l'est de Martinica i a 150 a l'est sud-est de Dominica, totes dues a les Antilles Menors. El patró de trajectòria situava el Maria de matinada a les Illes de Sotavent per desplaçar-se avui pel nord-est del Carib i aproximar-se a Puerto Rico i les illes Verges demà.

Les poblacions de les Antilles Menors encara es troben sota el xoc causat pel pas de l'huracà Irma, de categoria 5, que va deixar almenys 26 morts al Carib i va danyar entre el 60 i 80% dels edificis a molts dels territoris de les Illes Verges britàniques i nord-americanes, així com a Antigua i Barbuda. El cas més dramàtic és el de la petita illa de Barbuda, a l'est del Carib, amb una població d'uns 1.600 habitants, que ha estat declarada inhabitable. A hores d'ara, la pràctica totalitat de les illes de les Antilles Menors es troben sota avís d'huracà, entre altres Guadalupe, Dominica, San Cristóbal, Montserrat i Santa Lucía.