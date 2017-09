Els familiars dels atrapats a Mèxic perden la paciència

Els familiars de les persones que continuen atrapades entre les runes dels edificis ensorrats com a conseqüència del gran terratrèmol a Mèxic i la població en general estan començant a perdre la paciència. Laura Ramos, per exemple, fa quatre dies que està atrapada al carrer Enrique Rébsamen de la capital mexicana. La seva filla Renata va llançar dijous una crida desesperada a través de les xarxes socials per exigir a les autoritats l'inici de les tasques de rescat. «Ningú ha fet res i la meva mare segueix atrapada», va dir Renata, que sosté que la seva mare lluita per la seva vida mentre a fora hi ha una «lluita d'egos» entre les diferents corporacions que es troben al lloc: La Marina, la Secretaria de la Defensa i Protecció Civil.

En tot cas, el rescat de supervivents del terratrèmol continua després d'una breu interrupció provocada per un nou sisme que va sacsejar Mèxic, que va causar quatre morts, dos d'ells per infarts generats per crisis nervioses. Dues persones més van morir al municipi oaxaqueny d'Asunción Ixtaltepec. A més, un pont i diverses construccions de Juchitán danyades pel terratrèmol del 7 de setembre van acabar d'esfondrar-se dissabte. El director del Centre Nacional de Prevenció de Desastres, Carlos Valdés, va explicar que les rèpliques del terratrèmol de 8,2 graus no són inusuals en un país com Mèxic.