El PP de Madrid proposa una jura de bandera multitudinària com a resposta a l'1-O

El grup municipal del PP de Madrid presentarà una iniciativa al ple d'aquesta setmana per convertir el proper 12 d'octubre en una "festa de tribut a la Constitució" com a resposta, segons els populars, al "desafiament dels independentistes". Entre les mesures proposades pel grup del PP, destaca una jura de bandera multitudinària a diferents punts de la capital espanyola, la celebració d'un ple extraordinari a l'octubre per aprovar una "adhesió de l'Ajuntament de Madrid a la Constitució" o, fins i tot, regalar exemplars de la Carta Magna a les escoles. També volen engalanar els autobusos i el mobiliari urbà amb banderes espanyoles i organitzar, per part del consistori, una ofrena floral per als membres de cossos i forces de seguretat "que van donar la vida per Espanya". El portaveu dels populars, José Luís Martínez-Almeida, defensa que la iniciativa té l'objectiu de "donar una resposta amable, pacífica, festiva i multitudinària a l'atac a la llei i l'estat de dret que fan els independentistes".



La iniciativa dels populars es debatrà en el ple d'aquesta setmana. La voluntat del grup del PP és aprofitar la celebració del 12 d'octubre i organitzar tot un seguit d'actes "en defensa de la Constitució". Entre aquests, destaca la proposta de fer jures de bandera civils per a tothom que vulgui a diferents punts de la ciutat. "La bandera simbolitza la nació, la unitat, la sobirania i els valors suprems de la Constitució Espanyola", recull la iniciativa.



Una altra de les mesures, és la celebració d'un ple extraordinari la mateixa setmana del 12 d'octubre, per aprovar una declaració institucional on s'afirmi "l'adhesió de l'Ajuntament de Madrid a la Constitució de 1978 , així com la defensa del règim de llibertats, valors i drets consagrats en ella".



Entre les propostes també hi ha la d'engalanar els autobusos i també els mobiliari urbà amb dissenys basats en banderes espanyoles. "Una bona manera de reivindicar els símbols nacionals és mostrar-los amb orgull a les nostres ciutats, als nostres barris i a les nostres institucions", recull la proposta.



El PP també proposa l'organització, per part de l'ajuntament liderat per Manuela Carmena, d'una entrega floral "en memòria dels membres de les Forces Armades i de les cossos i forces de seguretat que van donar la seva vida per Espanya". La iniciativa també preveu repartir exemplars de la Constitució a les escoles.



Difusió a les xarxes socials

Madrid tiene que estar a la altura este 12 de Octubre. ¡Somos la capital de España y tenemos que celebrar la Fiesta Nacional como merece! ???? pic.twitter.com/Tvas8B2D17 — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) 25 de setembre de 2017

Per promocionar la iniciativa, el grup del PP a la capital espanyola ha penjat una vídeo a les xarxes socials on expliquen com volen que es celebri el 12 d'octubre. Al vídeo es barregen imatges de la bandera espanyola amb diferents moments esportius, i es pot llegir "la capital vol celebrar". "Madrid vol celebrar com París el 14 de juliol, com Washington el 4 de juliol, com Londres el 23 d'abril", s'inclou al vídeo.