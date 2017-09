El periodista turc detingut al Prat queda en llibertat en descartar-se l'extradició

Malgrat que va témer haver de fer front a una cadena perpètua, el periodista i escriptor suec-turc Hamza Yalçin ja està en llibertat després que el Govern espanyol hagi rebutjat extradir-lo a Turquia, on se l'acusa de tenir vincles terroristes i d'insultar el president turc, Recep Tayip Erdogan. «Vaig començar a intentar preparar-me per encarar una vida sencera a la presó, per passar la resta dels meus dies a la presó. No he pogut dormir avui, no esperava que em deixessin en llibertat, encara que els meus advocats sí que estaven convençuts que ho farien» , va assegurar.

Després de passar 56 dies a la presó de Brians (Barcelona), on va arribar després de ser detingut a l'aeroport del Prat el 3 d'agost per una ordre d'Interpol cursada per Turquia, l'Audiència Nacional va decretar dijous la seva llibertat provisional.

Un dia després, el Consell de Ministres va rebutjar extradir a Turquia el periodista i interrompre el procediment judicial pel fet que Yalçin va rebre asil en dues ocasions (el 1987 i 1998) per part de Suècia abans que se li concedís el 2006 la nacionalitat sueca.

La Llei d'extradició passiva determina entre les causes en què no es concediran les extradicions que la persona reclamada tingui reconeguda la condició d'asilada, com és el cas. L'advocat defensor de Yalçin, Baltasar Garzón, va reiterar que «hi ha un component polític evident i una imputació absolutament sense base i per raó d'opinió» darrere de la persecució del periodista.