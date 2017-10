Els EUA, en contacte amb Corea del Nord per determinar la seva disposició al diàleg

El secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, va anunciar a la Xina que Washington manté contactes exploratoris amb Corea del Nord per determinar la seva disposició al diàleg. Després d'una sèrie de tres reunions consecutives amb el president, Xi Jinping, i altres líders xinesos, Tillerson va comunicar per sorpresa que els Estats Units tenen «línies de comunicació» obertes amb Pyongyang.

«Estem sondejant» la voluntat del règim nord-coreà d'entaular un diàleg, «no estem a les fosques», va explicar el cap de la diplomàcia nord-americana, que no va detallar la naturalesa d'aquests contactes o si es fan a través de la Xina. Crida l'atenció que Washington divulgui aquests contactes just després de les reunions de Tillerson a Pequín.

L'anunci del secretari d'Estat dels EUA va arribar a més enmig del fort augment de la tensió entre els Estats Units i Corea del Nord durant l'últim mes a causa de l'evolució dels programes d'armes nuclears i míssils balístics del règim comunista de Pyongyang.

En les darreres setmanes, el president nord-americà, Donald Trump, ha repetit que es reserva l'opció d'una intervenció militar contra Corea del Nord en resposta a les últimes proves atòmiques i assajos de míssils per part d'aquell país. Tillerson va discutir la crisi en reunions separades amb el president xinès i amb el seu conseller de seguretat nacional, Yang Jiechi, i el ministre d'Exteriors, Wang Yi.

La Xina, que durant dècades ha estat considerat l'aliat més estret de l'hermètic règim nord-coreà, ha aprovat en les últimes setmanes noves sancions econòmiques en línia amb les mesures acordades pel Consell de Seguretat de Nacions Unides.

Així, Pequín va anunciar dijous el tancament de les empreses nord-coreanes amb presència en aquest país i de les mixtes -amb capital xinès i nord-coreà- en un termini de 120 dies, una setmana després que decidís una restricció del subministrament de petroli a Corea del Nord i la prohibició general de les importacions de tèxtils procedents d'aquest país.

A més de discutir la crisi de Corea del Nord, Tillerson va preparar a Pequín la propera visita al novembre de Trump, i les dues parts, en les seves declaracions a la premsa abans de les reunions a porta tancada, es van esforçar a destacar la bona sintonia comú sense esmentar la qüestió nord-coreana.

Reunits en un saló del Gran Palau del Poble, el president xinès va expliar a Tillerson que la visita de Trump serà una «gran oportunitat» per a les relacions entre les dues potències en plena escalada de tensió pels programes atòmic i balístic de Corea del Nord.

Xi va destacar que la primera visita oficial de Trump a la Xina és «el major esdeveniment dins el programa de les nostres relacions bilaterals» i va augurar que serà «especial, meravellosa i exitosa». Segons el president xinès, els llaços amb els EUA han estat «generalment estables» i tots dos líders han mantingut fins ara una «sòlida comunicació».

El president de la segona economia mundial també va exalçar la «molt bona relació de treball i amistat personal» que manté amb Tillerson, a qui va recordar els «esforços» que els dos països han fet per «impulsar» unes millors relacions.



Trump, il·lusionat

Per la seva banda, el secretari d'Estat dels EUA va assegurar que Trump «espera amb il·lusió» la seva propera trobada amb Xi a Pequín, per al que «s'han dut a terme molt bons diàlegs», tant amb el ministre d'Exteriors xinès com amb el conseller d'Estat xinès, Yang Jiechi.