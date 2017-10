Nou detingut a França per la troballa d'un artefacte casolà a París dissabte

Un home va ser detingut en el marc de la investigació oberta a França per la troballa a la matinada de dissabte passat de quatre bombones de gas i d'un dispositiu d'activació en un edifici de París, el que eleva a sis el total d'arrestats. La investigació llançada per la Fiscalia francesa està en mans de la secció antiterrorista de la brigada criminal de París i de la Direcció General de la Seguretat Interior (DGSI). Entre els detinguts hi ha dos homes fitxats pels seus vincles amb el moviment islamista radical.

L'alerta va ser donada per un veí, que va descobrir les bombones a l'entrada del seu immoble, situat a la zona exclusiva XVI de la capital. El dispositiu d'activació, segons el setmanari Le Point, s'havia confeccionat principalment amb un telèfon mòbil, unit a través de diversos cables a les bombones, al voltant de les quals s'havia ruixat gasolina. L'home que va avisar les forces de l'ordre s'havia despertat per uns sorolls i per la forta olor a hidrocarburs. Segons Le Point, hi havia hagut diversos intents d'activació a distància d'aquest explosiu casolà, però el dispositiu va fallar per raons encara desconegudes.

En un altre ordre de coses, la Justícia francesa va imputar el belga Farid Kharkhach, de 35 anys, per la seva presumpta implicació en els atacs gihadistes del 13 de novembre de 2015 a París. Kharkhach va ser lliurat a França el 9 de juny passat per les autoritats belgues en compliment d'una ordre d'arrest francesa i imputat per «associació de malfactors amb fins terroristes».

El sospitós ja havia estat imputat a Bèlgica per «participació en les activitats d'un grup terrorista» i ús de documents falsos. La Justícia sospita que Kharkhach va subministrar documents falsos a Khalid El Bakraoui, un dels autors de l'atac al metro de Maalbeek a Brussel·les al març de 2016, perpetrat per la mateixa cèl·lula que va instigar els atemptats parisencs, en què hi va haver 130 morts i més de 350 ferits. Kharkhach va ser detingut a Bèlgica el passat gener.