La primera ministra escocesa convida Irlanda a una aliança davant el Brexit

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, va afirmar que Escòcia i la República d'Irlanda han de ser aliats en les converses que mantenen el Regne Unit i la Unió Europea (UE) sobre els termes del Brexit. Sturgeon va efectuar aquestes declaracions en una trobada amb líders empresarials a Dublín, després d'entrevistar-se amb el primer ministre irlandès, Leo Varadkar, per analitzar l'impacte del Brexit.

Durant la seva intervenció, Sturgeon va assenyalar que Edimburg i Dublín coincideixen en «gairebé totes» les qüestions importants relacionades amb aquesta separació, inclosa la de la frontera nord-irlandesa. Referent a això, Sturgeon, dirigent del Partit Nacionalista Escocès (SNP), va reiterar que seguirà fent campanya davant Londres i Brussel·les per intentar mantenir la frontera entre les dues jurisdiccions de l'illa d'Irlanda tan oberta com sigui possible.

Així mateix, va confiar que al final del període de dos anys de negociacions, el Regne Unit seguirà dins el mercat únic i de la unió duanera, tot i que la primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, ha expressat la seva intenció d'abandonar aquests espais econòmics comunitaris.

«El fet que el Govern britànic estigui entestat a abandonar la UE provoca que Escòcia, com Irlanda i Irlanda del Nord, s'enfronti a un dilema que no hem triat. Volem seguir sent membres de ple dret de la UE, però ens faran fora a la força», va assenyalar Sturgeon.

Els electorats d'Irlanda del Nord i Escòcia van rebutjar el Brexit amb un 55,8% i un 62% de vots, respectivament, en el referèndum de juny de 2016, davant del 53,4% i el 52,5% de suport aconseguit a Anglaterra i Gal·les, mentre que a tot el Regne Unit el 51,9% va avalar la sortida del país del bloc comunitari.

Segons Sturgeon, la «solució de compromís més òbvia» al final de l'esmentat procés negociador és que el Regne Unit abandoni la UE, però que romangui dins el mercat únic i la unió duanera. «Estaria justificat des del punt de vista democràtic. El vot a favor del Brexit va guanyar per molt poc a tot el Regne Unit», va explicar.