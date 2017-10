S´eleva a 215 el nombre de morts per un atemptat amb camions bomba a la capital de Somàlia

El doble atemptat amb camions bomba que van perpetrar ahir suposats membres de l'organització terrorista Al-Shabaab a la capital de Somàlia, Mogadiscio, va matar almenys a 215 persones, van confirmar ahir fonts de seguretat somalis. L'atac a l'hotel Safari i un concorregut mercat de la ciutat és el pitjor que ha viscut Mogadiscio en tres dècades i va causar un nombre encara indeterminat de ferits que pot provocar que la xifra de morts augmenti encara més en les pròximes hores.

Segons els mitjans locals, la gran majoria dels morts eren civils, principalment venedors ambulants que comerciaven en un dels carrers més transitats de la ciutat, encara que el portal Ràdio Garowe assegurava que un alt funcionari del Ministre de Comerç es troba entre les víctimes mortals.

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), per la seva banda, va confirmar en un comunicat que quatre dels seus cooperants locals van morir en l'atemptat, un balanç que podria augmentar, ja que hi ha diversos membres de l'organització desapareguts.



Hospitals desbordats

El president de Somàlia, Mohamed Abdullahi Farmajo, va decretar tres dies de dol i va fer una crida urgent a la població perquè donés sang als hospitals, que estan desbordats intentant salvar la vida als ferits. El Govern, que va convocar una reunió d'emergència per reaccionar a l'atemptat, va desplegar més tropes per tractar de trobar supervivents. No obstant això, alguns dels edificis del principal carrer comercial de Mogadiscio han quedat totalment destruïts per les explosions i es tem que hi hagi cadàvers sota els enderrocs, doncs molts habitants de la ciutat segueixen buscant als seus familiars desapareguts després de l'atac. «Vaig perdre als meus tres germans en l'atemptat, estàvem en la nostra farmàcia quan es va produir», va explicar Mohamed Abshir, que va aconseguir salvar la seva vida.

Els experts asseguren que els terroristes d'Al-Shabaab van planejar aquest atemptat a causa de la feblesa d'un Executiu dividit pels conflictes interns que no aconsegueix establir una relació propera amb els caps de l'Exèrcit, raó per la qual el ministre de Defensa, Abirashiid Abdullahi Mohamed, va dimitir dijous passat. L'analista de seguretat Ibrahim Shegow va assegurar que atemptats virulents com aquest seguiran duent-se a terme «tret que el Govern acabi amb els seus problemes interns i millori la seva capacitat militar».

Ara com ara, encara que els mitjans locals i analistes donin per fet que Al-Shabaab està darrere de l'atemptat, el grup gihadista encara no ha reclamat la seva autoria.

L'organització terrorista, que es va afiliar el 2012 a la xarxa internacional d'Al-Qaeda, controla part del territori al centre i el sud del país i aspira a instaurar un Estat islàmic wahabita a Somàlia.