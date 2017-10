Un jutge bloqueja temporalment el tercer veto migratori imposat per Donald Trump

Un jutge federal de Hawaii (EUA) va bloquejar temporalment el tercer veto migratori imposat pel president Donald Trump, l'entrada en vigor del qual estava prevista per a avui, per considerar-lo discriminatori. El nou veto, proclamat el 24 de setembre passat, impedeix de manera indefinida l'entrada als EUA de la majoria de ciutadans de l'Iran, Líbia, Síria, Iemen, Somàlia, el Txad i Corea del Nord, així com la de certs funcionaris de Veneçuela i seus familiars, si bé l'ordre del jutge no afecta aquests dos últims països. El magistrat Derrick Watson, de Honolulu, va emetre el dictamen en resposta a una demanda presentada per l'estat de Hawaii, per una mesquita de l'esmentada ciutat, per un imam i per dos residents d'aquest estat amb familiars als països afectats.

En un altre ordre de coses, el nominat de Trump per dirigir l'Oficina de Política Nacional de Control de Drogues, Tom Marino, va retirar la seva candidatura després d'una investigació periodística que qüestionava el seu paper com a promotor d'una llei que va perjudicar el treball de la DEA. Concretament, Marino va impulsar una llei el 2016 per a, suposadament, assegurar que els pacients tinguessin accés als medicaments que necessitaven.