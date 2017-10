Penes d'entre un i set anys de presó per atacar un cotxe policial a París

El tribunal correccional de París va condemnar a penes d'entre un i set anys de presó sis joves antifeixistes jutjats per l'atac contra un vehicle de policia el 18 de maig de 2016 durant una manifestació contra la reforma laboral que preparava el govern de Manuel Valls.

Les imatges de l'agressió van donar la volta al món, i el llavors primer ministre va exigir que les sancions fossin «implacables». En el vídeo apareixia un cotxe de la policia amb dos agents a bord bloquejat en un carrer per on s'havien dispersat alguns grups violents que participaven en la manifestació. A les imatges es veia diverses persones colpejant el cotxe amb barres metàl·liques, llançant un pal de ferro que va travessar el vidre del darrere del vehicle, i llançar a l'interior una bengala de socors que va calar foc i va obligar els policies a abandonar el cotxe. Ja fora, un dels agents es va enfrontar a un dels seus agressors que intentava copejar-lo amb una barra metàl·lica mentre ell es protegia amb gran serenitat oposant les seves mans de manera que a les xarxes socials va acabar sent conegut amb el sobrenom de «policia kung-fu».

Policies i gendarmes van desplegar un fort dispositiu tant a l'interior com a l'exterior del Palau de Justícia de París en previsió de possibles incidents quan es conegués la sentència. Durant els cinc dies que va durar el procés, hi va haver un públic nombrós que no va dubtar a acusar els policies d'«assassins», o de manifestar que «tothom detesta la justícia que hi ha a França».