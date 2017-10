Corea del Nord amenaça els Estats Units amb un «atac inimaginable»

El règim nord-coreà va condemnar amb duresa les maniobres navals que els Estats Units realitzen conjuntament amb Corea del Sud aquesta setmana a la península i va amenaçar de respondre llançant un «atac inimaginable». L'anomenat Comitè d'Emergència en Oposició dels Exercicis de Guerra Nuclear va criticar la mobilització al voltant de la península d'actius estratègics nuclears per part de Washington. El Pentàgon ha desplegat el portaavions de propulsió nuclear USS Ronald Reagan i dos destructors, entre d'altres navilis, per a aquestes maniobres, que conclouen avui.

«Els Estats Units han embogit en posar sota els nostres nassos objectius que hem establert com a primaris. Haurien de preveure un atac inimaginable», va afirmar el comitè, tot afegint que Washington ha desplegat també el submarí nuclear USS Michigan, la participació del qual no ha estat confirmada oficialment. «Això demostra que els EUA i els seus titelles (en referència a Corea del Sud) estan preparant-se per un atac preventiu contra Corea del Nord», va assenyalar.

Les maniobres dels aliats arriben després que la tensió s'hagi atenuat a la regió i més d'un mes després que Pyongyang realitzés els seus últims assajos armamentístics, que van incloure una prova nuclear el 3 de setembre i el llançament d'un míssil que va sobrevolar el Japó el 15 d'aquell mateix mes.

En un altre ordre de coses, el negociador i viceministre iranià Majid Tajte Ravanchí va advertir que renegociar l'acord nuclear signat per l'Iran i sis grans potències suposaria «obrir una caixa de Pandora» i que tot el que s'ha pactat quedés reduït a «runes».



Renegociació complicada

«En termes pràctics no es pot tornar a obrir aquest dossier perquè mai es tancarà aquesta caixa de Pandora de nou, tot es farà runes», va destacar Ravanchí. Aquest destacat membre de l'equip negociador iranià que va concloure l'acord nuclear al juliol de 2015 va insistir que renegociar el pacte com pretenen els Estats Units és complicat perquè cada part voldrà modificar diferents articles del document. Trump va amenaçar la setmana passada de trencar el pacte.