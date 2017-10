Traspassen l'autoritat d'Al Raqa a un consell civil després de l'alliberament

Les Forces de Síria Democràtica (FSD), una aliança armada liderada per milícies kurdes que té el suport dels EUA, van traspassar l'autoritat de la ciutat d'Al Raqa i la seva província a un consell civil, creat per elles mateixes, després d'expulsar al grup terrorista Estat islàmic (EI). Les FSD van celebrar un acte a l'estadi municipal de la població, l'última zona arrabassada pels seus milicians als gihadistes, per proclamar oficialment l'alliberament de l'urbs i lliurar la seva administració al Consell Civil d'Al Raqa.

«Afirmem que el futur de la província d'Al Raqa està determinat per la seva pròpia gent, en el marc d'una Síria democràtica, descentralitzada i federal, en el qual les famílies de la província s'ocuparan de l'administració dels seus propis assumptes», va explicar el portaveu de les FSD, Talal Salu.

El portaveu va explicar que la seva agrupació entrega, a més, la seguretat de l'àrea a «les forces de seguretat interior», encara que va expressar el compromís de les FSD de «protegir la frontera de la província contra totes les amenaces exteriors».

Durant la seva al·locució, Salu va fer referència a la dura tasca de reconstrucció que queda per davant, després de més de quatre mesos d'ofensiva contra l'EI a la localitat d'Al Raqa, el control total de la qual van prendre les FSD el passat dia 17. Per això, va fer una crida a «tots els Estats i forces que lluiten per la llibertat i la pau a participar en l'operació de reconstrucció de la ciutat».