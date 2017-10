Bescansa critica que Podem «no tingui un projecte polític per a Espanya»

La diputada de Podem Carolina Bescansa, substituïda a la Comissió Constitucional del Congrés per la portaveu del partit, Irene Montero, va criticar que la seva formació «no tingui un projecte polític per a Espanya» en ple desafiament independentista a Catalunya. «A mi m'agradaria un Podem que li parlés més a Espanya i als espanyols i no només als independentistes», va lamentar als passadissos del Congrés.

Bescansa va recordar que Podem és un partit «espanyol» i «estatal», però, no obstant això, «s'ha oblidat d'explicar-ho» en la crisi política que es viu a Catalunya. Segons el seu parer, Podem no ha aclarit convenientment que no donarà suport a una independència de Catalunya «ni per la via unilateral, ni per la bilateral».

Preguntada sobre si considera que el seu relleu a la Comissió Constitucional es deu precisament a la seva posició política sobre Catalunya, Bescansa va dir no creure que aquesta sigui «la qüestió», sinó el fet que falti un «projecte polític per a Espanya».

El grup d'Units Podem-En Comú Podem-En Marea va destituir la setmana passada Carolina Bescansa com a vocal a la Comissió Constitucional del Congrés, òrgan al qual en principi correspondrà l'estudi de la reforma de la Constitució, lloc que ocuparà ara Irene Montero. La pròpia Montero va treure importància a aquest relleu i va considerar oportú que a la Comissió Constitucional hi hagi els membres de la direcció del grup parlamentari si en un futur s'ha de debatre una reforma de la Carta Magna.



Iglesias es defensa

Per part seva, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va sortir en defensa del seu projecte d'Espanya basat en la plurinacionalitat i la solidaritat. «Espanya es defensa i es connecta amb tres ingredients: solidaritat, fraternitat i plurinacionalitat. Pàtria digna davant dels corruptes», va escriure a Twitter.