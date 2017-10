La fiscal acusa Mato i el PP de cobrar de Gürtel «en efectiu i en espècie»

La Fiscalia Anticorrupció va destacar al judici pels primers anys de la trama Gürtel (1999-2005) que s'està celebrant a l'Audiència Nacional que el PP també es va lucrar de les activitats de la xarxa corrupta a l'Ajuntament de Pozuelo de Alarcón (Madrid), així com l'exministra de Sanitat i exdona de l'exalcalde d'aquest municipi Jesús Sepúlveda, Ana Mato. «Hi va haver cobraments en efectiu i en espècie dels quals es van beneficiar Ana Mato i el PP», va explicar la fiscal Concepción Sabadell.

Així ho va dir durant el seu informe final respecte els 37 acusats, entre ells Jesús Sepúlveda, que s'enfronta a una petició de 15 anys de presó de la fiscal, que reclama 28.468 euros a Ana Mato i 328.440 al PP com a partíceps a títol lucratiu. La fiscal va assenyalar que s'ha acreditat que els apunts J.S. que apareixen a la documentació confiscada a la trama liderada per Francisco Correa com a perceptor de diners procedents de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions públiques a l'entramat és Jesús Sepúlveda, «que era qui decidia a quina empresa havia de contractar».

Va afegir que «Jesús Sepúlveda va cobrar en efectiu i en espècie», ja que Correa li va pagar un cotxe Jaguar i el rènting d'un altre vehicle, un Range Rover, a més de despeses familiars com viatges, una comunió i un aniversari. Correa pagava a Sepúlveda aquestes comissions «com una mena de sou i amb pagues extraordinàries», va comentar la fiscal. Va afegir que a més els diners procedents d'aquestes operacions il·legals a l'Ajuntament de Pozuelo sent alcalde Sepúlveda van servir per finançar la campanya electoral del PP de 2003.



Diners ocults

La fiscal va assegurar que no se sap on són 4.100.000 euros dels més de deu milions que l'extresorer del PP Luis Bárcenas va ocultar a comptes bancaris de Suïssa. Va afegir que el fet que Bárcenas, per a qui demana 39 anys de presó, s'acollís a l'anomenada «amnistia fiscal» en la declaració de fons a Suïssa no l'eximeix de responsabilitat penal.

Sabadell va explicar que Bárcenas va blanquejar els diners que va obtenir de la caixa B del PP i de comissions per adjudicacions de contractacions públiques ocultant-los a comptes bancaris de Suïssa. Va afegir que per a això va comptar amb l'ajuda de l'extresorer d'Alianza Popular Ángel Sanchis Perales i el seu fill Ángel Sanchis Herrero, per als quals sol·licita vuit i sis anys de presó, respectivament, i va assenyalar que va actuar com a cooperadora necessària la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, per a qui reclama 24 anys de presó.

La fiscal va comentar que Bárcenas va realitzar activitats de blanqueig «amb tal eficàcia que fins al moment no han pogut ser localitzats per la investigació judicial» uns moviments de 3.800.000 euros i una retirada d'efectiu de 300.000. Va mantenir que l'extresorer del PP es va acollir a la Declaració Tributària Especial (DTE) «no per regularitzar sinó per ocultar la titularitat d'aquests comptes, ja que aquesta DTE es va fer a nom d'empreses».