Quatre anys de presó per atropellar un ciclista i fugir

Un jutjat de Madrid ha condemnat a 4 anys i 4 mesos de presó i a la retirada del carnet una acusada que va atropellar el març de 2016 un ciclista en un cèntric carrer de la capital i que després va fugir sense auxiliar-lo, malgrat la «violenta» col·lisió que el va desplaçar 10 metres i li va acabar provocant la mort.

El jutjat penal número 13 de Madrid condemna la dona pels delictes d'homicidi per imprudència greu i d'omissió del deure socors i l'obliga a indemnitzar l'empresa del servei municipal de bicicletes BiciMad pels danys causats.

Relata el magistrat en la seva sentència els fets que van succeir durant la matinada del 6 de març de 2016, quan l'acusada, en sortir d'un establiment en el qual va consumir «almenys» una copa de vodka, va decidir agafar el seu cotxe «àdhuc sent conscient d'estar extremadament fatigada».

Va conduir pel madrileny carrer d'Alberto Alcocer, que es trobava «il·luminat» i sense cap «factor meteorològic que disminuís la visibilitat» i, en arribar a la confluència amb el carrer Pedro Damián, va realitzar un gir de 180 graus per canviar de sentit, una maniobra que no està permesa.

Després, va circular a una velocitat d'entre 55 i 65 quilòmetres per hora, el doble del permès en un carril reservat prioritàriament per a ciclistes, i no va advertir la presència de la víctima, a pesar que aquesta circulava amb les llums de davant i darrere activades, de manera que el vehicle la va envestir.

Com a conseqüència de l'accident, la víctima, de 33 anys, es va colpejar amb el cap contra el capó del vehicle tot terreny que conduïa la condemnada i va sortir disparat, quedant estesa gairebé 10 metres més enllà del punt de l'atropellament.

Va ser ingressada amb pronòstic molt greu a l'Hospital 12 de octubre a causa del traumatisme crani encefàlic i amb altres lesions de gravetat que li va produir l'atropellament i que hores després li van causar la mort.

Mentre, la condemnada, essent conscient de l'atropellament i de la col·lisió, va fugir del lloc sense comprovar com estava la víctima ni de si estava sent atès per altres persones.