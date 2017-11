Síria Almenys 61 morts en un bombardeig contra un mercat a Alep

La xifra de morts per tres bombardejos contra un mercat a la localitat siriana d'Al Atareb, a l'oest de la província d'Alep (nord-oest), va augmentar a 61, entre ells sis dones i cinc nens. Els equips de rescat van continuar les seves operacions per treure víctimes que segueixen sota les runes. L'Observatori Sirià de Drets Humans no va especificar si els bombardejos van ser efectuats per avions russos o de l'Exèrcit sirià, que actuen a àrees controlades per grups insurgents.