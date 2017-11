L´Estat rebrà 1.573 milions d´euros per l´enfonsament del «Prestige»

L'Audiència de la Corunya va notificar la resolució sobre l'execució de la sentència del cas Prestige en què determina una indemnització per a l'Estat espanyol de 1.573 milions d'euros, dels quals 931 són per dany patrimonial, 279 per dany mediambiental i la resta, 363, per dany moral indemnitzable. Així mateix, la sala ha acordat el pagament de 61 milions a França, ja que l'abocament de fuel després de l'enfonsament del petrolier fa ara quinze anys va arribar a la costa francesa, i l'abonament d'1,8 milions a la Xunta de Galícia per les despeses de reciclatge del fuel, a més de les sumes que es fixen per a altres entitats, ajuntaments i particulars.

Aquest acte d'execució de la sentència del cas Prestige dictada al gener de 2016 pel Tribunal Suprem, que va modificar parcialment la que la Secció Primera de l'Audiència corunyesa va emetre el 2013, determina les sumes que definitivament procedeix abonar als perjudicats, quantitats que han de ser pagades per les parts condemnades.

Aquestes parts són directament el capità del vaixell, Apostolos Ioannis Mangouras i la companyia asseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, almenys fins al límit de 845 milions d'euros.

Subsidiàriament, es condemna a fer front al pagament d'aquestes quantitats la propietària del Prestige, Mare Shipping INC, mentre que el Fons Internacional d'Indemnització de Danys deguts a la Contaminació per Hidrocarburs (Fidac) està obligat a indemnitzar fins als límits que estableix expressament el conveni aplicable.

Destaca en aquest acte la quantificació dels danys morals, calculats en 363 milions d'euros, perquè «són obvis, extensos i profunds, no només pel sentiment de temor, ira i frustració que va afectar gran part dels ciutadans espanyols i francesos». «També -continua- per l'empremta indeleble de la percepció referida al fet que catàstrofes d'aquesta o més àmplia magnitud poden afectar en qualsevol moment els mateixos perjudicats».

En la sentència del Tribunal Suprem ja es reconeixia com a quantitat acreditada indemnitzable la de 513 milions d'euros, que els magistrats de l'Audiència Provincial eleven perquè «hi ha demostracions tècniques que avalen la necessitat d'augmentar la indemnització per sobre del que s'ha certificat, com s'infereix dels informes del Consorci d'Assegurances, acceptats pel seu origen oficial i imparcial, sense que siguin els més favorables a l'Estat».

En relació als 1,8 milions que s'adjudiquen a la Xunta, es refereixen exclusivament al cost del reciclat d'elements contaminants dipositats a la Sociedade Galega de Refugallos Industriais (Sogarisa). La sala argumenta sobre això que la Xunta «va subscriure un acord amb l'Estat en el qual renunciava a tota indemnització en considerar-se íntegrament rescabalada pels danys ocasionats per l'accident del vaixell Prestige». En concret, es refereix la interlocutòria a un acord transaccional de juliol de 2005 per l'import anteriorment esmentat de 513 milions.

A més, els magistrats han decidit, pel que fa a la suma de 22,7 milions d'euros dipositada perThe London Steamship Owners, que ha de procedir-se a la seva distribució entre els perjudicats a prorrata de les quantitats fixades en la resolució.