Els EUA extradiran a Espanya l'acusat d'assassinar cinc jesuïtes al Salvador

Els Estats Units van prendre la decisió final d'extradir Espanya l'excoronel i exviceministre de Defensa salvadorenc Inocente Montano, acusat d'assassinar cinc jesuïtes espanyols, entre ells Ignacio Ellacuría, durant la guerra civil del Salvador (1980-1992). El veredicte final el va emetre el president del Tribunal Suprem dels EUA, John Roberts. Sense oferir detalls, Roberts va rebutjar un recurs de la defensa de Montano, que considerava que l'extradició a Espanya «pot provocar la mort» del seu client per la seva avançada edat (74 anys) i a causa de les múltiples malalties que pateix, ens les quals incloïa diabetis i càncer de bufeta. La defensa ha intentat bloquejar l'extradició de Montano des que va ser aprovada al febrer de 2016 per una jutgessa del Tribunal Federal de l'Est de Carolina del Nord. L'entrega a Espanya es pot produir en qualsevol moment.