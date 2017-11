L'ONU insta l'Aràbia a aixecar el bloqueig sobre el Iemen

L'ONU va insistir a l'Aràbia Saudita perquè aixequi el bloqueig sobre el Iemen i va dir que només discutirà ampliar els controls sobre els carregaments amb destinació al país quan l'ajuda torni a arribar a l'aeroport de la capital iemenita i als principals ports sota control rebel. «Una vegada que s'hagi aixecat el bloqueig als ports d'Al Hudayah i Saleef, així com a l'aeroport de Sanà, l'ONU està preparada per enviar un equip tècnic a Riad per discutir sobre el mecanisme de verificació i inspecció», va explicar el portaveu Stéphane Dujarric. La coalició que lidera l'Aràbia Saudita va posar en marxa el 6 de novembre un bloqueig sobre tot el Iemen després que s'interceptés prop de Riad un míssil balístic llançat pels rebels xiïtes hutíes iemenites.