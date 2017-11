El partit de Mugabe intentarà deposar-lo amb una moció de censura

La Unió Nacional Africana de Zimbabue-Front Patriòtic (Zanu-Pf) de Robert Mugabe sotmetrà la seva continuïtat a la presidència del país a una moció de censura al Parlament, on té la majoria. La decisió va arribar després que diumenge el Comitè Central del partit, cofundat per Mugabe, donés un ultimàtum al president per dimitir voluntàriament i donar així una sortida constitucional a la crisi que viu el país, controlat pels militars des de la setmana passada.

Uns 230 dels 260 membres del grup parlamentari oficialista es van reunir a Harare i van aprovar la decisió. «El partit ha demanat al cap del grup parlamentari que porti endavant el procediment de moció de censura contra Robert Mugabe», va comunicar el portaveu de la Zanu-Pf i ministre d'Informació, Simon Khaya Moyo. El partit va informar, a més, que s'ha notificat el compliment del termini a Mugabe, qui tot i això no va dimitir, de manera que el procés parlamentari s'iniciarà a partir d'avui.

Paral·lelament, l'Exèrcit de Zimbabue, que controla el país, va anunciar que Mugabe es reunirà amb el destituït vicepresident Emmerson Mnangagwa, qui tornarà al país aviat després de ser nomenat líder del partit governant en substitució de l'encara cap d'Estat. El cap de les Forces Armades, Constantine Chiwenga, va assegurar que tots dos ja han mantingut contactes i que Mugabe ha traçat un «full de ruta i una solució definitiva per al país» després del discurs de diumenge.