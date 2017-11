Catalunya, tercera autonomia on els nens millor treballen en equip

Catalunya és la tercera comunitat de l'Estat amb major capacitat per treballar en equip entre els alumnes de 15 anys, segons la nova entrega de l'informe PISA, corresponent al 2015, només superada per la Comunitat de Madrid i Castella Lleó. Aquesta és la primera vegada que s'analitza aquesta habilitat per elaborar l'informe i Catalunya obté 505 punts, la mateixa puntuació que Navarra, mentre que la Comunitat de Madrid n'obté 519 i Castella-Lleó, 517. Per contra, Extremadura, amb 474 punts, Andalusia, amb 483, i el País Basc i les Illes Canàries, amb 484, són les comunitats amb una puntuació més baixa. Això fa que la mitjana espanyola sigui de 496 punts, puntuació que la situa en la 25a posició a nivell mundial entre els països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), empatada amb la Xina.

Per darrere hi ha Portugal (498 punts) i la República Txeca (499 punts). La classificació per països de l'OCDE està encapçalada per Singapur i Japó, amb 561 i 552 punts, respectivament.

Per sexes, la puntuació de les noies en la seva capacitat per resoldre problemes de forma col-lectiva entre els adolescents de 15 anys a Catalunya s'enfila fins als 518 punts, mentre que entre els nois cau fins als 493 punts. A l'Estat, la puntuació és de 508 punts per a les noies i 485 entre els nois. Aquesta és una tendència que també es repeteix a nivell mundial, ja que de mitjana les noies obtenen 29 punts més que els nois.