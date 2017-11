Policies veuen una «humiliació» en els vídeos sobre la violació a Pamplona

Els agents de la Policia Foral que van testificar en el judici per la violació en grup als Sanfermines de 2016 van assenyalar que els vídeos gravats pels cinc encausats indiquen que hi va haver «humiliació» a la jove, segons el seu advocat, Carles Bacaicoa, qui va qualificar les imatges de «repugnants». A la setena sessió del judici al grup de joves andalusos acusats de la violació, l'Audiència de Navarra va dedicar cinc hores a l'anàlisi i visionat a la sala dels set vídeos gravats pels encausats, de 96 segons en total, a més de dues fotografies. Dels set vídeos, 6 estarien gravats per un dels processats i el setè per un altre dels acusats. Van declarar els policies forals que van estudiar i van elaborar el seu informe amb aquests vídeos, material que es va veure a la sala per primera vegada, ja que el tribunal va autoritzar el seu visionat el dia que va testificar la denunciant.