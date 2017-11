L'enfonsament d'una discoteca a Tenerife provoca 40 ferits

Quaranta persones han resultat ferides aquesta matinada en enfonsar-se el terra d'una discoteca aAdeje, al sud de Tenerife, segons ha informat l'alcalde de la localitat, José Miguel Rodríguez Fraga.

Vint-i-dos ferits han requerit assistència en el lloc o han hagut de ser trasllats a hospitals pels serveis d'emergències.

L'alcalde ha destacat el fet que no s'hagi de lamentar "pèrdua de vides humanes" i que entre les persones ferides, de diverses edats i nacionalitats, "no hi hagi cap en estat crític".

Respecte a les causes de l'enfonsament de l'establiment -la discoteca Butterfly, situada en un centre comercial d'una de les principals zones turístiques de Tenerife- ha afirmat que s'ha obert una investigació judicial i una altra administrativa.

L'alcalde d'Adeje ha indicat aquest migdia en roda de premsa que la discoteca té en regla la llicència d'obertura i només hi ha constància que s'hagin dut a terme actuacions administratives, com a inspeccions i canvis de titularitat.

Tampoc es creu, "en principi", que el succés pogués haver-se d'al fet que se superés l'aforament permès en la discoteca, ha afegit Rodríguez Fraga.