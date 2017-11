Brussel·les investiga les ajudes públiques d´Espanya a les elèctriques

La Comissió Europea (CE) ha obert una investigació en profunditat sobre les ajudes públiques d'Espanya concedides a les centrals elèctriques de carbó a canvi de la instal·lació de filtres per a reduir les emissions contaminants. Brussel·les tem que aquest suport no respecti les normes de la Unió Europea (UE) sobre ajudes d'Estat i s'hagi utilitzat per a complir les obligacions mediambientals de la UE, que eren imperatives en qualsevol cas.

«Si contamines, pagues: aquest és un principi llargament fonamentat en la legislació mediambiental de la UE. Les normes sobre ajudes estatals de la UE no permeten als Estats membres alliberar les empreses d'aquesta responsabilitat utilitzant diners del contribuent», va explicar la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager.

La política danesa va assegurar que la Comissió creu que el règim espanyol «no va incentivar les centrals de carbó perquè reduïssin les perjudicials emissions d'òxid de sofre, ja que ja estaven obligades a això en virtut del Dret de la UE en matèria de medi ambient». «Per tant, temem que el suport donat a aquestes centrals de carbó els va conferir un avantatge competitiu deslleial. Ara examinarem aquesta qüestió amb més detall», va destacar Vestager.

El 2007, les autoritats espanyoles van introduir un règim o «incentiu mediambiental» per donar suport a la instal·lació de nous filtres d'òxid de sofre a les centrals de carbó existents.