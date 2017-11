La regla de despesa dels ajuntaments podria canviar per un error del Govern

Un error del Govern en voler vetar una proposició de llei d'Units Podem permetrà al Congrés debatre sobre la legislació impulsada pel PP que impedeix als ajuntaments amb superàvit invertir aquests diners en polítiques públiques. Per tant, s'obre la porta al fet que el Legislatiu pugui revertir els efectes de la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que està provocant un fort enfrontament entre el Ministeri d'Hisenda i els ajuntaments de Madrid, Barcelona i València.

El Govern pretenia vetar la tramitació de la proposició de llei d'Units Podem, però, quan va voler formalitzar el veto, aquest va arribar fora de termini per quatre minuts. Així que la Mesa del Congrés va decidir que no es pot fer efectiu aquest veto i que la iniciativa parlamentària ha de seguir la seva tramitació per ser debatuda i votada per tots els grups al Ple del Congrés. Fonts governamentals van admetetre l'«ensopegada» i no recorreran, així com atribueixen l'error a un problema amb el servidor del correu electrònic.

La regla de despesa té el Govern i l'Ajuntament de Madrid durament enfrontats des de fa temps. Fins al punt que el Ministeri d'Hisenda va advertir fa dues setmanes amb un control setmanal dels comptes públics del consistori liderat per Manuela Carmena per a sotmetre l'Ajuntament als criteris de la norma.

L'Executiu té la capacitat de rebutjar la tramitació d'un projecte de llei al Congrés si entén que té efectes directes en els ingressos i en les despeses dels Pressupostos de l'Estat. Un extrem que el Govern argumentava que es dóna amb la proposició de llei sobre la regla de despesa dels ajuntaments. Per això, en el seu escrit de veto alertava que si desaparegués aquest superàvit caldria fer noves retallades per valor de 6.847.000 d'euros en els Pressupostos Generals de l'Estat.

El projecte de llei d'Units Podem arribarà a partir de febrer al Congrés perquè els grups votin si s'accepta a tràmit. És el més probable perquè fonts de l'Ajuntament de Madrid asseguren que tenen garantit el suport del PSOE. A partir de la seva admissió s'iniciaria un període d'esmenes, on fonts del Govern confien a rebaixar l'impacte dels canvis legislatius amb ajuda del PSOE i Ciutadans.

Fonts governamentals van afirmar que l'excés de despesa seria «enorme» i que aniria en contra de l'article 135 de la Constitució. Per això, consideren possible que el PSOE accepti posar «límits assumibles i normals» per minimitzar l'impacte i perquè causi el menor dany possible en els comptes públics.