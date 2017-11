Rastregen dos terços de la zona on podria ser el submarí

La recerca del submarí argentí Ara San Juan continua sense oferir resultats. Encara que l'Armada va insistir que no hi ha termini de finalització per a l'espectacular operació de rescat desplegada a l'Atlàntic Sud, el rastreig de la nau i els seus 44 tripulants cada vegada es restringeix més i el monitoratge dels vaixells ha arribat ja al 68 % d'una zona de recerca de 40 quilòmetres de radi.

Vuit vaixells romanen en aquest perímetre prioritari, a uns 450 quilòmetres de les costes argentines. En total, 23 vaixells i nou aeronaus de 18 països conformen la flota de l'operació de rescat en una zona més ampliada. Aquests vuit vaixells, dotats amb sónars per realitzar escombrats tridimensionals del fons marí fins a aproximadament mil metres de profunditat, ja han monitoritzat més de dues terceres parts de l'àrea on se sospita que es va enfonsar el submergible després de patir una avaria en el seu sistema de bateries fa dues setmanes. Fa uns dies es va detectar un vaixell xinès enfonsat l'any 2000 i l'existència del qual ja era coneguda.