El Govern deixarà Arbúcies sense base del SEM a partir de l’any vinent

L’Ajuntament d’Arbúcies denuncia que el Govern ha decidit prescindir de la base del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) al municipi a partir de l’any vinent, i centralitzar l’atenció a Santa Coloma de Farners. La decisió deixa el municipi sense l’ambulància de suport que prestava servei tant a Arbúcies com a altres municipis del voltant, com Breda, Hostalric o Sant Hilari Sacalm.

El consistori, liderat per Entesa per Arbúcies, s’ha mostrat contrari a aquesta decisió, que segons el consistori ha estat presa «sense diàleg», i denuncia que s’imposi la mesura «quan ja està en marxa el procés d’adjudicació del servei via concurs públic».

A més, posa de manifest «la contradicció d’un Govern que diu revertir les retallades, i alhora, n’imposa de noves que van empitjorant els serveis públics que rep la ciutadania».

El consistori aprovarà una moció al pròxim ple de govern que reivindica que es mantingui la base i l’ambulància, i que s’endegui una comissió de treball local per defensar els serveis públics sanitaris i d’urgències.

L’objectiu de l’equip de govern és que l’oposició, el grup ERC, també doni suport a la moció i es pugui aprovar per unanimitat dels vuit representants municipals, «posant per damunt els interessos de poble que els de partit», subratlla. Es farà arribar l’acord al Departament de Salut i a tots els grups parlamentaris.

A través d’un comunicat, Entesa per Arbúcies recorda que el municipi té un 17% de població més gran de 65 anys que necessita serveis de salut de proximitat. En aquest sentit, la regidora de Salut de l’Ajuntament, Glòria Cuadras, manifesta que «hi ha una preocupació latent per la contínua reducció de serveis».

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, demana que «en l’àmbit sanitari es prioritzi les persones per sobre l’interès econòmic. Estem assistint, per part de la Generalitat de Catalunya, a un desmantellament del sistema sanitari públic de proximitat».

Tres serveis al dia

La moció que preveu aprovar Entesa explica que el Departament de Salut va decidir tancar el Centre d’Atenció Primària del municipi l’estiu de 2011, i que va ser gràcies a les mobilitzacions veïnals i a diverses accions reivindicatives que van aconseguir que s’instal·lés durant l’estiu següent la base del SEM que ara es vol clausurar.

L’ambulància que ara dona servei ha participat en «milers d’actuacions», assegura el text, que rebla que ha permès «salvar moltes vides dels nostres conciutadans, així com de moltes persones de pobles veïns gràcies a la proximitat del servei que els ha permès actuar amb rapidesa i celeritat». La mitjana de serveis que fa és d’uns tres al dia, subratlla.