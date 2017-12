Almenys set morts i una vintena de ferits en protestes contra el «frau» a Hondures

Les protestes a Hondures per un suposat frau en perjudici del candidat presidencial de l'Aliança d'Oposició contra la Dictadura, Salvador Nasralla, ja han causat almenys set morts i més d'una vintena de ferits, segons van informar ahir els mitjans locals. El portaveu de la Policia d'Hondures, Jair Meza, no va confirmar la xifra de víctimes. «Diuen que hi ha morts, però no poden ser reconeguts amb autoritat pública», va assenyalar Meza.

Segons els mitjans hondurenys, tres de les víctimes es van produir divendres a la nit a l'Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, a causa de les ferides de bala que van rebre durant un suposat enfrontament amb policies militars.

Per frenar la violència desfermada als carrers, el Govern hondureny va decretar divendres a la nit l'estat d'excepció durant 10 dies.