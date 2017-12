Iraq anuncia el control de la frontera amb Síria i el final de la guerra

El primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, va anunciar ahir que l'Exèrcit de l'Iraq dona per finalitzada la guerra contra Estat Islàmic que ha dessagnat el país durant tres anys i mig. L'exèrcit iraquià ha aconseguit el control dels últims reductes que el grup terrorista mantenia al país.

«Les forces iraquians han alliberat tot el territori iraquià dels terroristes i controla totes les fronteres i els seus passos. Els últims terroristes a l'Iraq han estat eliminats avui», va assegurar el Ministeri de Defensa en un comunicat.

La coalició internacional contra el EI, encapçalada per Estats Units, va felicitar en un comunicat «al poble de l'Iraq per la seva victòria contra Daesh» i va remarcar que continuaran donant-li suport «mentre estableixen les condicions per a un futur segur i pròsper».

Encara que el passat juliol amb l'alliberament total de Mossul, la principal ciutat que van ocupar els gihadistes, es va donar per derrotat a l'Estat Islàmic, la lluita ha continuat fins a l'anunci d'avui.En aquesta última operació de les forces iraquianes s'ha recuperat el control de 183 quilòmetres de frontera. Aquests tres anys i mig de conflicte han deixat sis milions de desplaçats, tres milions i mig dels quals van buscar refugi en campaments. Encara queden 3,2 milions de desplaçats interns.