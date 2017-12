El dirigent opositor ucraïnès Saakaixvili queda en llibertat

Una jutge va ordenar llibertat sota fiança per al polític georgià Mikhaïl Saakaixvili, després d'haver estat arrestat pel Servei de Seguretat Ucraïnès i acusat d'intentar deposar el president del país, Petró Poroshenko. «La petició per aplicar una mesura preventiva en forma d'arrest domiciliari per a Mikhaïl Saakaixvili queda desestimada», va dictar la jutgessa Larisa Tsokul del districte Pecherskiy de Kíev.

Saakashvili, convertit en opositor al Govern després de ser governador de la regió ucraïnesa d'Odessa, s'enfrontava a tres càrrecs penals per presumptament haver «ajudat participants en organitzacions delictives i ocultar les seves activitats criminals» en un complot en col·laboració amb «persones properes al Kremlin».