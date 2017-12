Dos milicians palestins moren en una explosió a la Franja de Gaza

Dos milicians de les Brigades Al-Quds, braç armat de l'organització islamista palestina Gihad Islàmica, van morir en una explosió al nord de la Franja de Gaza quan portaven a terme una acció militar. Malgrat que en un principi testimonis i fonts mèdiques van assegurar que les morts es van deure a un atac procedent d'Israel, l'Exèrcit hebreu va negar haver obert foc contra la franja i, posteriorment, la milícia va confirmar que es va tractar d'un accident. Segons van explicar testimonis a la zona, els dos milicians es dirigien a llançar un projectil quan aquest els va esclatar.

La tensió ha augmentat a la franja de Gaza des que el passat dia 6 el president nord-americà, Donald Trump, va reconèixer Jerusalem com la capital d'Israel, el que va originar protestes a l'enclavament en què van morir dues persones i prop de 200 van resultar ferides. A més, dues persones a Gaza van morir en atacs israelians de represàlia després del llançament de coets des de la franja contra territori israelià, que no van provocar danys. Ahir també es van produir disturbis entre joves manifestants i soldats israelians a la zona fronterera amb Israel en els quals hi va haver cinc ferits de bala de pronòstic reservat.

Per altra banda, el ministre d'exteriors turc, Mevlut Cavusoglu, va assegurar que alguns països àrabs tenen por de condemnar la recent decisió dels Estats Units de reconèixer Jerusalem com la capital d'Israel. «Alguns països en el món islàmic tenen por. Si no defenses Jerusalem avui, què defensaràs demà?», va dir el ministre turc.

«Si no pots defensar Jerusalem, no pots reclamar que estàs liderant el món islàmic», va assenyalar Cavusoglu en una possible al·lusió a l'Aràbia Saudita. El ministre turc va avançar que l'Organització de Cooperació Islàmica (OCI) emetrà després de la seva reunió d'avui un missatge contundent sobre Jerusalem.