Els ministres de la UE arriben a un acord per al 2018 sobre les quotes pesqueres

Espanya va aconseguir ahir suavitzar la retallada de la quota de lluç al calador sud proposat inicialment per la Comissió Europea (CE) per a l'any 2018, que plantejava una retallada general del 30%, a un 12%, va explicar la ministra d'Agricultura i Pesca , Isabel García Tejerina. Els ministres de Pesca de la Unió Europea (UE) van arribar a un acord, per unanimitat sobre el repartiment anual dels totals admissibles de captures (TAC) i les quotes pesqueres en aigües de l'Atlàntic i el mar del Nord per al 2018, després de gairebé 22 hores de negociacions.

Es tracta del quart any consecutiu de retallades per aquesta espècie i d'una «excepció» en l'acord final, juntament amb l'arengada, que permet ajornar l'objectiu de Rendiment Màxim Sostenible (RMS) de l'espècie un any més. Davant la retallada inicial proposat per la CE, de 10.520-7366 tones (-30%), l'acord assoleix una quota per a la UE de 9257 tones, 5.923 per a Espanya. Quant al lluç en aigües del nord, davant la retallada proposat per la CE, d'un 19%, (de 119.765-97.581 tones), la quota general es queda en 104.996 tones, 31.499 tones per a Espanya, i una retallada del 7 %.

La ministra va fer una «valoració positiva» del Consell, «davant una proposta duríssima de la CE.