La UE acorda mantenir sis mesos més les sancions a Rússia per la crisi d'Ucraïna

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van acordar unànimement mantenir sis mesos més les sancions econòmiques imposades a Rússia pel seu paper en la crisi independentista prorussa a l'est d'Ucraïna. Els líders, reunits en una cimera a Brussel·les, van escoltar de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i del president francès, Emmanuel Macron, la situació de l'aplicació de l'acord de pau de Minsk en aquesta regió com a participants de l'anomenat grup de Normandia, juntament amb Kíev i Moscou, per solucionar el conflicte mitjançant la diplomàcia.

Davant l'avaluació negativa de la implementació de l'acord, els líders europeus van avalar mantenir aquestes sancions -que en principi s'havien d'extingir el proper 31 de gener-, quelcom que haurà d'efectuar properament a nivell legal el Consell de la Unió.

Les mesures restrictives van ser introduïdes per la UE el 31 de juliol de 2014, inicialment per a un període d'un any, en resposta a «les accions portades a terme per Rússia que suposaven la desestabilització de la situació a Ucraïna», segons va explicar llavors el Consell. A continuació, es van reforçar al setembre d'aquell mateix any i, des de llavors, s'han anat prorrogant.

«La dinàmica en cada renovació és que hi ha un debat introduït per Merkel i Macron. Hi ha un informe anterior amb els progressos, que són objectivament molt limitats», van assenyalar fonts diplomàtiques. Segons van comentar, aquesta situació ha portat la UE «de manera unida a confirmar les sancions a Rússia per un període suplementari».

Paral·lelament, els líders de la Unió Europea van estar d'acord en ampliar el programa Erasmus i fomentar la cooperació educativa entre països, en una estratègia per desenvolupar la competitivitat i la cohesió social, i van demanar a la Comissió Europea (CE) avançar en aquest sentit. «L'educació i la cultura són clau per construir societats inclusives i cohesionades, i per fomentar la nostra competitivitat», afirmen els caps d'Estat i de Govern en unes conclusions.

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, llevat del Regne Unit, tractaran avui la situació del Brexit després de l'acord aconseguit la setmana passada entre Londres i Brussel·les, i les propostes per reforçar l'eurozona. Està previst que els líders donin suport a la proposta del negociador en cap de la UE per al Brexit, Michel Barnier, de declarar que hi ha progressos suficients en els tres temes prioritaris de les converses per a la retirada del Regne Unit i que, en conseqüència, pot començar la segona fase de les negociacions.



«Estem en el camí»

En aquest sentit, la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va assegurar sentir-se «decebuda» amb la decisió de la Cambra dels Comuns de forçar el seu Govern a sotmetre a una votació al Parlament britànic el futur acord sobre el Brexit. En tot cas, May va afegir que «estem en el camí per complir amb el Brexit».