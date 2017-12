Corbyn pronostica que el 2018 serà primer ministre

El líder laborista, Jeremy Corbyn, va anticipar que hi haurà «probablement» unes noves eleccions generals al Regne Unit el 2018 i que, aquell any, arribarà a ser primer ministre d'aquest país. En una entrevista a la revista femenina Grazia, el polític d'esquerres tracta qüestions com la política nacional, el Brexit o la xacra del sexisme a la societat arran dels recents casos d'assetjament destapats pels mitjans d'aquest país, en què han estat implicats diputats de tots els partits. «M'horroritza i em fa pena tot això, crec que el sexisme és un desafiament real que necessita ser resolt», va dir.

Corbyn es va mostrar optimista respecte el futur després dels resultats dels anteriors comicis generals, en què el governant partit conservador de Theresa May va perdre la majoria absoluta i els laboristes van semblar ser els veritables guanyadors. Pel que fa al procés negociador amb Brussel·les per definir el Brexit, el líder opositor es va mostrar d'acord amb Tony Blair en què les promeses fetes als que avalaven la sortida de la UE eren falses.